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В Судане для разгона протестующих применили слезоточивый газ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Силы безопасности Судана в субботу применили слезоточивый газ для разгона протестующих в столице страны Хартуме. Об этом сообщает Associated Press.

Несколько тысяч демонстрантов вышли на улицы, чтобы выразить протест против государственного переворота, совершенного в конце октября. Акции начались в разных местах, после этого активисты планировали собраться у президентского дворца.

Силы безопасности Судана начали стрелять боевыми патронами, а также применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. Представители активистов утверждают, что в результате стрельбы были ранены как минимум пять человек. Они также отметили сбои в работе интернета и телефонной связи.

Протестующие также вышли на улицы других городов.

Власти Судана в субботу усилили меры безопасности в Хартуме. В частности, по всему городу были размещены силы безопасности, закрыты мосты через Нил, связывающие Хартум с городом Омдурманом и районом Бахри.

В минувшие выходные силы безопасности Судана разогнали демонстрантов, которые пытались устроить сидячую забастовку возле президентского дворца.

Суданские военные в ночь на 25 октября задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьера Абдаллу Хамдока. Затем генерал суданской армии Абдель Фаттах аль-Бурхан в обращении к народу страны заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров и суверенного совета. По его словам, вмешаться в ситуацию армию заставили трения между политическими силами в стране.

После прихода к власти военных в Судане начались протесты, в частности, с требованием восстановить гражданское правление в стране.

Судан Хартум

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