В Судане усилили безопасность в преддверии готовящихся протестов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Власти Судана усилили меры безопасности в столице Хартуме в преддверии ожидающихся в субботу протестов против военного переворота, произошедшего в октябре, сообщает Associated Press.

В частности, по всему городу размещены силы безопасности, закрыты мосты через Нил, связывающие Хартум с городом Омдурманом и районом Бахри.

Протестующие, как ожидается, направятся к президентскому дворцу.

В минувшие выходные силы безопасности Судана разогнали демонстрантов, которые пытались устроить сидячую забастовку возле президентского дворца.

Накануне демонстраций активисты заявили о перебоях работы интернета в Хартуме.