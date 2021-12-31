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Американский эксперт допустил ряд уступок США и НАТО из-за требований РФ по безопасности

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - США могли бы обсудить с Россией некоторые конкретные вопросы, относящиеся к инициативам Москвы по обеспечению глобальной безопасности, в частности в области расширения НАТО в восточном направлении, считает сотрудник американского Брукингсого института Стивен Пайфер.

"Предлагаемый в проекте договора запрет на любую военную деятельность НАТО на Украине, Восточной Европе, на Кавказе или в Центральной Азии является чрезмерным, но некоторые меры по ограничению военных учений и деятельности на взаимной основе могут быть возможными", - цитирует агентство Associated Press эксперта, который при администрации президента Билла Клинтона был послом США на Украине.

"Ключевые члены НАТО уже ясно дали понять, что у них нет желания расширять альянс в ближайшем будущем", - отмечает AP.

При этом представитель американской администрации, комментируя журналистам итоги состоявшегося телефонного разговора президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, подтвердил, что Соединенные Штаты не изменили своего мнения о том, что решать вопросы о вступлении в НАТО должны те страны, которые этого хотят, а не третьи стороны.

"Наша позиция абсолютно ясна. Решения должны принимать сами суверенные страны, консультируясь с альянсом, а не кто-то другой", - сказал он.

Тем не менее, как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин в разговоре заявил Байдену, что Россия будет добиваться гарантий своей безопасности, американский лидер "с такой точкой зрения согласился и отреагировал вполне логично и вполне серьезно".

США Россия Джо Байден Владимир Путин

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