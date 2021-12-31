Весь разговор Путина и Байдена был посвящен предложениям РФ по безопасности

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Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден сошлись во мнении, что успех на переговорах по гарантиям безопасности может привести к нормализации отношений между двумя странами, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он отметил, что разговор был полностью посвящен вопросам о гарантиях безопасности.

"Был подчеркнут вывод, что, если переговоры по гарантиям безопасности пойдут успешно, то это, естественно, приведет к определенной нормализации и, может быть, улучшению общих двусторонних отношений", - сказал он.

Как заявил Ушаков, Байден хорошо подготовился к разговору с Путиным и "сделал весьма содержательные ремарки". Помощник президента РФ добавил, что российская сторона тоже изложила основные принципы, "с которыми мы идем на предстоящие переговоры".

По его словам, Путин заявил Байдену, что Россия будет добиваться гарантий своей безопасности, на что президент США "отреагировал вполне логично и вполне серьезно".

"Владимир Владимирович Путин подробно изложил основные принципы, которые были заложены в переданных нами документах, и подчеркнул, что для нас важны, конечно, переговоры по этим упомянутым трем трекам, но главное - нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России", - рассказал Ушаков.

Кроме того, российский президент заявил своему американскому коллеге, что Москва ждет не сам переговорный процесс с Вашингтоном, а конкретные результаты "в том числе и на бумаге", добавил Ушаков.

"Президент Путин сказал, что он придает очень важное значение этим переговорам, но переговоры не должны перерасти в болтовню", - отметил помощник главы российского государства.

Говоря о сроках, на которые могут затянуться переговоры, Ушаков сказал: "Посмотрим, как будут переговоры, как два-три раунда, и дальше будем делать выводы".

Он отметил, что в целом в Москве довольны переговорами, Байден продемонстрировал желание понять логику и суть озабоченностей России.

"Мы в принципе довольны состоявшимся контактом, переговорами, потому что они носили откровенный, содержательный, конкретный характер. И я бы мог сказать, что в целом направленность этого разговора была вполне конструктивной. Важно, что с американской стороны было продемонстрировано желание понять логику и суть российских озабоченностей, которые были изложены в переданных нами двух документах Вашингтону и натовской штаб-квартире", - рассказал журналистам Ушаков.

При этом лидеры поздравили друг друга с новогодними праздниками и "пожелали успехов российскому и американскому народам", добавил помощник президента.

"Но особо хотелось подчеркнуть, что это не был какой-то чисто предновогодний разговор, какие-то святочные посиделки. Я бы сказал, что ровно за сутки до Нового года имело место по-настоящему важное политическое действо, в котором свои роли сыграли наш и американский президенты", - сказал Ушаков.

Он добавил, что разговор продолжался в течение 50 минут. По его словам, "президенты очень субстантивно поговорили, и все темы были затронуты". Его также попросили прокомментировать информацию о том, что переговоры задержались на пять минут, и поинтересовались, по чьей вине имела место задержка.

"Кто опоздал на пять минут. Опозданий никаких не было, просто шло по техническим переключениям со стороны Вашингтона и Москвы", - пояснил Ушаков.

Он добавил, что "пять минут не считаются задержкой".