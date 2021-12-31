Космонавты обнаружили последнее возможное место утечки в модуле "Звезда" на МКС

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Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Экипаж Международной космической станции (МКС) обнаружил последнее возможное место утечки воздуха на станции, ближайший "Прогресс" доставит новые средства для устранения утечки, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Никаких новых проблем на российском сегменте МКС не обнаружено. Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС", - пояснили в пресс-службе.

"Средства устранения негереметичности планируется доставить на ближайшем грузовом корабле "Прогресс", после чего космонавты приступят к окончательному устранению утечки", - добавили в госкорпорации.

Ранее в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в поздравлении экипажу МКС сказал: "Желаю, чтобы ваш дом был уютным, чтобы вы там вылечили те проблемы, с которыми вы столкнулись, и в плане оборудования, и в плане самого корпуса. Мне уже Романов Сергей Юрьевич (первый замгендиректора РКК "Энергия" - ИФ) доложил, что вы там нашли некоторые проблемы и знаете, как их излечить".

Проблемы с утечкой воздуха

15 ноября космонавт Пётр Дубров сообщил, что обнаружил еще одно подозрительное место в обшивке отсека модуля "Звезда", где ранее была обнаружена утечка воздуха.

31 августа Рогозин сообщал, что космонавты проведут полноценное обследование российского сегмента МКС для проверки наличия там новых трещин.

30 августа исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что у него нет сведений о наличии на МКС новых трещин, в том числе несквозных. Так он прокомментировал появившуюся информацию в СМИ о наличии несквозных трещин в российском модуле "Заря" на МКС. При этом он не исключил потенциального наличия таких повреждений, но, по его словам, "даже если несквозные трещины есть, в этом случае летать и продолжать работу можно еще 20 лет".

В августе прошлого года сообщалось об обнаружении утечки воздуха на МКС. Экипажу станции удалось локализовать ее в переходной камере модуля "Звезда". В октябре 2020 года космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась.