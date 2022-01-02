Российские космонавты 19 января впервые в 2022 году выйдут в открытый в космос

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Российские космонавты 19 января впервые в новом году совершат выход в открытый космос длительностью около 6,5 часов, сообщили в воскресенье в "Роскосмосе".

"Российские члены экипажа 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров готовятся к 51-му плановому выходу в открытый космос. В настоящее время он запланирован на 19 января 2022 года, открытие выходного люка модуля "Поиск" запланировано в 15:00 по московскому времени", - заявили в госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", основная цель работ - интеграция узлового модуля "Причал" в состав российского сегмента МКС.

Как рассказали в госкорпорации, среди основных задач, которые необходимо выполнить российскому экипажу в течение 6,5 часов, числятся установка поручней между модулями "Наука" и "Причал", проведение демонтажа чехлов экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключение кабелей межмодульной связи "Курс-П" и ТВ-кабеля между новыми модулями, а также установка мишеней стыковки и контроля стыковки.

Отмечается, что выход в космос будет выполняться в скафандрах "Орлан-МКС" № 4 и 5: у Шкаплерова - командирская экипировка с красными лампасами, а у Дуброва - с синими лампасами вдоль скафандра.

В "Роскосмосе" напомнили, что узловой модуль был выведен на орбиту в составе грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ" при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 24 ноября 2021 года.