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Столтенберг и Блинкен перед Новым годом обсудили российскую тематику

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в пятницу, что обсудил связанные с Россией темы с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Поговорил с госсекретарем Блинкеном о важности деэскалации в том, что касается существенной концентрации сил РФ близ Украины", - написал он в твиттере в пятницу.

"Мы готовы к диалогу в рамках Совета Россия-НАТО 12 января", - напомнил Столтенберг.

Его разговор с Блинкеном состоялся после прошедшего в четверг вечером телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

НАТО Йенс Столтенберг США Энтони Блинкен Россия

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