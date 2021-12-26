Столтенберг принял решение созвать Совет Россия-НАТО 12 января
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение о созыве Совета Россия-НАТО 12 января 2022 года, сообщило агентство DPA со ссылкой на натовскую пресс-службу.
Это заседание может стать первым за два с половиной года, отмечает DPA.
Ранее сообщалось, что 12-13 января в Брюсселе пройдет заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств - членов альянса.
По сообщениям СМИ, на заседании участники намерены обсудить вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины в связи с сообщениями о концентрации российских войск на украинской границе.
В минувшую пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Москва получила предложение от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия-НАТО в январе, конкретные сроки и формат встречи будут определены позднее.
Захарова опровергла сообщения западных СМИ о том, что в ходе предстоящих в ближайшее время обсуждений российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет.
"Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ.
Российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО был опубликован на сайте МИД России в пятницу, 17 декабря.
Проект состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.