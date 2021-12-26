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Столтенберг принял решение созвать Совет Россия-НАТО 12 января

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение о созыве Совета Россия-НАТО 12 января 2022 года, сообщило агентство DPA со ссылкой на натовскую пресс-службу.

Это заседание может стать первым за два с половиной года, отмечает DPA.

Ранее сообщалось, что 12-13 января в Брюсселе пройдет заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств - членов альянса.

По сообщениям СМИ, на заседании участники намерены обсудить вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины в связи с сообщениями о концентрации российских войск на украинской границе.

В минувшую пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Москва получила предложение от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия-НАТО в январе, конкретные сроки и формат встречи будут определены позднее.

Захарова опровергла сообщения западных СМИ о том, что в ходе предстоящих в ближайшее время обсуждений российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет.

"Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ.

Российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО был опубликован на сайте МИД России в пятницу, 17 декабря.

Проект состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

Йенс Столтенберг НАТО Россия

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