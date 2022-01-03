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Беспилотники атаковали силы международной коалиции в аэропорту Багдада

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Силы возглавляемой США международной коалиции в аэропорту Багдада подверглись в понедельник утром нападению двух беспилотников, сообщила британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

Беспилотники, были перехвачены средствами американской тактической противовоздушной обороны C-RAM. Представитель коалиции заявил, что пострадавших в результате налета нет.

На обломках беспилотников, по данным "Би-би-си", были обнаружены надписи "месть Лидера" и "месть Сулеймани".

Между тем в воскресенье вечером исполнилось два года с момента смерти в результате спецоперации США в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани: 3 января 2020 года стало известно о гибели Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Айн-аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где были размещены американские войска.

Западные СМИ напоминали, что с того момента военные и дипломатические объекты западных стран в Ираке неоднократно подвергались ракетным обстрелам, а на путях следования западных сил закладывали дорожные мины. Власти Ирака и стран Запада обвиняли в нападениях проиранские группы, однако за атаки никто не брал на себя ответственность.

США Ирак Багдад Касем Сулеймани

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