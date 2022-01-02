Президент ЮАР посетил парламент после пожара

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоса в воскресенье прибыл в Кейптаун, где посетил парламент, в котором утром произошел пожар, сообщает южноафриканский информационный портал News24.

По его словам, в связи с происшествием задержали одного человека, которого сейчас допрашивают.

Ранее представители властей заявляли, что пока рано говорить о том, стал ли причиной пожара поджог.

Рамафоса поблагодарил пожарных, которые участвовали в ликвидации возгорания.

В результате пожара никто не пострадал, но зданию парламента нанесен значительный ущерб - обрушились крыша. Кроме того, могли пострадать исторические реликвии, хранящиеся в здании.