В Кейптауне произошел пожар в здании парламента ЮАР

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Сильный пожар вспыхнул в воскресенье в здании парламента ЮАР в Кейптауне, сообщает южноафриканский информационный портал News24.

На кадрах с места события над зданием видны клубы густого дыма и открытое горение.

WATCH | Emergency services battling to contain fire that broke out at Parliamenthttps://t.co/iGXP6w0lOH pic.twitter.com/nS2bNLlR5P — News24 (@News24) January 2, 2022

По данным News24, на тушении пожара задействованы шесть пожарных расчетов и 36 пожарных.

Район вокруг здания парламента оцеплен. Начато расследование.