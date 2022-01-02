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В Кейптауне произошел пожар в здании парламента ЮАР

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Сильный пожар вспыхнул в воскресенье в здании парламента ЮАР в Кейптауне, сообщает южноафриканский информационный портал News24.

На кадрах с места события над зданием видны клубы густого дыма и открытое горение.

По данным News24, на тушении пожара задействованы шесть пожарных расчетов и 36 пожарных.

Район вокруг здания парламента оцеплен. Начато расследование.

Кейптаун ЮАР

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