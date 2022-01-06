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Национальное собрание Франции утвердило введение вакцинных пропусков в первом чтении

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Нижняя палата французского парламента - Национальное собрание - утвердила в первом чтении проект закона, учреждающего вакцинный пропуск.

За проект после трехдневных дебатов проголосовали 214 депутатов, против него - 93, 27 воздержались, сообщила газета Le Figaro.

Теперь проект закона, преобразующего санитарный пропуск в вакцинный, должен быть рассмотрен сенатом в начале следующей недели. Правительство рассчитывало ввести закон в действие 15 января, но затянувшееся обсуждение в Национальном собрании, видимо, передвинет этот срок.

Дискуссия в нижней палате прерывалась, в том числе из-за высказывания президента Эмманюэля Макрона, заявившего о желании "испортить жизнь" невакцинированным гражданам, что оппозиционными депутатами было воспринято как оскорбление французов.

Выступивший в среду в палате по требованию депутатов премьер-министр Жан Кастекс призвал законодателей проявить ответственность ввиду сложной эпидемиологической обстановки в стране, Европе и мире.

Оправдывая слова президента, он заявил: "Да, есть сложность с теми из наших граждан, кто отказывается вакцинироваться". "Быть свободным не означает безнаказанно заражать других, это не означает перегружать наши медицинские службы, которые и так уже подвергнуты суровому испытанию", - сказал французский премьер.

Правительство Франции 27 декабря на заседании Совета министров под председательством президента Макрона определило новые меры противодействия коронавирусной инфекции, включая введение с 15 января вакцинного пропуска.

Проект закона, за который проголосовало Национальное собрание, предусматривает обязанность предъявлять вакцинный пропуск в ресторанах, барах, на коллективных мероприятиях - семинарах или конференциях, в местах досуга и на межрегиональном транспорте.

Для получения вакцинного пропуска требуется вакцинация от COVID-19. Отрицательного теста, как для действующего санитарного пропуска, уже недостаточно.

Хроника 09 января 2020 года – 06 января 2022 годаПандемия коронавируса
Франция коронавирус

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