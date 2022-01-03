СМИ сообщили о переброске военных транспортников в казахстанский Актау на фоне протестов

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В аэропорт Актау (адмцентр Мангистауской области Казахстана) прибыли два военно-транспортных самолета, сообщает Казахское телеграфное агентство (КазТАГ) со ссылкой на видео очевидцев.

"Самолеты снял на видео очевидец. Автор видео сообщил, что военно-транспортные борта прибыли в аэропорт Актау сегодня, 3 января", - говорится в сообщении.

В минувшее воскресенье автовладельцы в городе Жанаозен (в Мангистауской области) вышли на митинг с требованием снизить цены на сжиженный газ, которые с 1 января повысились с 60 до 120 тенге за литр. Аналогичные митинги прошли во всем регионе, в том числе в областном центре Актау. По данным местных СМИ, стихийные акции продолжились и в понедельник.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле".

В понедельник правительство Казахстана по поручению главы государства объявило о создании комиссии для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области и пообещало реализовать пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.

Сообщалось, что собственниками АЗС Мангистауской области в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр, а Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.

Между тем митингующих не устроило частичное понижение цены, они требуют сбавить до 50 тенге за литр.