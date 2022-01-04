Литва заявила о решении проблемы с мигрантами на границе с Белоруссией

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает отменить введенное из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией чрезвычайное положение.

Он отметил в интервью радиостанции Ziniu radijas, что "проблема с мигрантами в настоящее время уже решена", а при осложнении ситуации чрезвычайное положение можно ввести вновь.

"Я полагаю, что в такой ситуации, которая сложилась сейчас, было бы целесообразно обсуждать отмену чрезвычайного положения, так как это сильный инструмент, который мы должны использовать в особых обстоятельствах", - сказал президент.

"Сейчас мы можем отменить это положение и начать работу по изменению конституции, так как в подвешенном состоянии вопрос о прямых выборах мэров, и мы задолжали нашему обществу и самоуправления решение этого вопроса, и он должен быть решен как можно скорее", - подчеркнул Науседа.

Из-за чрезвычайного положения на границе с Белоруссией в сейме задерживаются поправки к конституции о прямых выборах мэров. Согласно Конституции Литвы, во время чрезвычайного положения или в военное время поправки в Конституцию вносится не могут. Конституционный суд Литвы в апреле объявил, что прямые выборы мэров невозможны без внесения поправок в Конституцию. Это постановление вступит в силу 3 мая 2023 года, когда завершатся сроки полномочий избранных сейчас мэров. Политики хотят как можно скорее принять поправку к Конституции, чтобы затем можно было менять связанные с ней законы.

Чрезвычайное положение на границе Литвы с Белоруссией

Режим ЧП был введен 10 ноября и продлен до 14 января. Польша, Литва и Латвия во второй половине года фиксировали усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС.

В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ. Страны Балтии и Польша называли ситуацию "гибридной атакой" или "гибридной агрессией" белорусских властей.

Нелегально перешли границу Литвы с Белоруссией в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.