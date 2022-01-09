Белорусские мигранты пытались попасть в Польшу

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Польские пограничники задержали 33 человека на границе с Белоруссией в ночь на 9 января, они пытались попасть в Польшу, при этом пострадала представительница польской Пограничной службы, сообщила Государственная погранслужба Польши.

"Сегодня до 7 часов утра задержаны 33 иностранца, которые силой прорывались на участках в Черемсе и Шудзялово. Госпитализирована сотрудница пограничной службы", - сказано в сообщении в микроблоге польского погранведомства в Твиттере.

Как отмечается, при попытке прорыва иностранцы бросали в польских пограничников камни и шумовые петарды.

"Представительница пограничной службы получила травмы головы и находится в больнице", - отметили пограничники.