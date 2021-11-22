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В Литве заявили, что не было соглашений между Меркель и Лукашенко о квотах мигрантов

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В беседах исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было никаких договоренностей о вероятном распределении нелегальных мигрантов, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Я хочу сказать совершенно ясно: никакого распределения 5 тыс. мигрантов, 2 тыс. мигрантов, никаких соглашений по этому вопросу не было. Целью германского канцлера было разрешение гуманитарного кризиса, и разрешить его можно, прежде всего, прекращая новые полеты в Минск и поощряя полеты, чтобы забрать мигрантов в страну происхождения или на родину. Делается и то, и другое, и делается вполне успешно", - сказал Науседа в понедельник журналистам во время посещения военных, которые служат на границе.

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Он отметил, что в пятницу обсудил по телефону с Меркель конкретные детали ее бесед с Лукашенко. "Мы обсудили эти две беседы, которые состоялись с Лукашенко, потому что я хотел очень точно знать, о чем шла речь, какие были взяты обязательства или наоборот - в отношении чего не было взято никаких обязательств, чтобы мы опровергли те мифы, которые сейчас по-всякому развиваются", - сказал Науседа.

При этом он подчеркнул, что в общении с Лукашенко необходимо переходить к "многосторонним контактам" на уровне Европейского союза (ЕС). "Пришло то время, когда от двусторонних контактов нужно переходить к многосторонним контактам, чтобы не было каких-то подозрений, что что-то делается у кого-то за спиной. И эту задачу прекрасно могли бы выполнить институции ЕС не на политическом, а на техническом уровне", - сказал президент Литвы.

По его словам, упомянутые "технические переговоры" должны начаться уже вскоре, а Литва постарается активно в них участвовать, а также будет требовать, чтобы "нас заранее информировали, чтобы было четко известны красные линии, о которых мы говорим".

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"И чтобы и речи не было ни о каком признании белорусского президента, называющего себя президентом. Сегодня это человек, не победивший на выборах, сфальсифицировавший выборы, и в этом смысле ничего нового не произошло, так что и оценка нашей ситуации нисколько не изменилась", - сказал Науседа.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Литва Белоруссия Германия

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