Здание администрации Алматы загорелось после штурма протестующими

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В здании городского акимата (администрации) Алматы начался пожар после того, как в него ворвались протестующие, оно окутано дымом.

Из окон второго этажа вырывается пламя, видны клубы густого черного дыма, все здание в дыму, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан" с места событий.

Ранее сообщалось, что протестантам удалось ворваться в здание акимата Алматы, были слышны звуки стрельбы.

В настоящее время штурм здания городской администрации продолжается, звучит автоматная очередь.

Митингующие останавливают проезжающие машины, вытаскивают из них людей, передает корреспондент.

Пожарных на месте инцидента не видно. У входа в здание акимата столпилось свыше тысячи человек. Слышны крики "Алга, Казахстан" (Вперед, Казахстан).

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.