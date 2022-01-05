Протестующие ворвались в здание администрации Алматы

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В Алматы демонстранты ворвались в здание акимата (администрация города), слышна стрельба.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан" с места событий, протестующие в Алматы врываются в здание акимата через двери, разбитые окна, судя по звукам, ломают оборудование.

По информации корреспондента, сдерживающие штурм демонстрантов полицейские пытаются убежать, протестующие их избивают.

Патрульные машины, которые были по периметру улиц рядом с акиматом, уехали. Над зданием администрации валит черный дым, передает корреспондент.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.