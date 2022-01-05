В столице Казахстана введено чрезвычайное положение

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице страны Нур-Султане, сообщила пресс-служба главы государства.

Режим ЧП вводится с 16:00 (13:00 по московскому времени) 5 января до полуночи 19 января "в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан", говорится в указе.

В период действия чрезвычайного положения в столице вводится комендантский час - с 23:00 до 07:00.

Это уже четвертый регион Казахстана, где введен режим ЧП на фоне массовых беспорядков. Ранее указом президента чрезвычайное положение было введено в Алма-Ате, Мангистауской и Алматинской областях.

В соответствии с указом президента на период ЧП создается комендатура города Нур-Султана. Комендантом назначен начальник столичного департамента полиции Ержан Саденов.

На период чрезвычайного положения вводится ряд мер и временных ограничений. В том числе - усиление охраны общественного порядка, охраны особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. Установлены ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств.

Предписано проверять документы у физических лиц, проводить личный досмотр и досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств.

Ограничен въезд в Нур-Султан и выезд из него.

Наряду с этим запрещена организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий; забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц.

Запрещена продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установлен особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции.

Этим же указом генеральному прокурору Казахстана поручено обеспечить соблюдение законности при реализации мер и временных ограничений, правительству поручено выделить необходимые средства из резерва для обеспечения режима ЧП.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.