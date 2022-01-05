В "Роскосмосе" сообщили о спокойной обстановке в Байконуре на фоне протестов в Казахстане

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В городе Байконур ситуация спокойная, правоохранительные органы работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса" на фоне протестных акций в Казахстане.

Отмечается, что о ситуации вокруг Байконура глава администрации города Константин Бусыгин регулярно докладывает руководителю госкорпорации Дмитрию Рогозину.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате идут столкновения протестующих с силовиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Ате, Нур-Султане, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.