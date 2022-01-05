Рогозин заявил об усилении охраны ключевых объектов космодрома Байконур

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил об усилении ключевых объектов космодрома Байконур на фоне протестов в Казахстане.

"Оперативный штаб, созданный при администрации Байконура, полностью контролирует обстановку в городе. Вооружённая охрана ключевых объектов космодрома усилена", - сообщил Рогозин в телеграме.

Он отметил, что филиалы предприятий "Роскосмоса", правоохранительные органы, городские службы и организации работают в штатном режиме.

Ранее в среду в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что "в городе Байконур ситуация спокойная, все правоохранительные органы работают в штатном режиме".

Отмечалось, что о ситуации вокруг Байконура глава администрации Константин Бусыгин регулярно докладывает Рогозину.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на юго-западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения.

В ходе беспорядков в Казахстане 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, 8 человек - погибли.