В США представили полностью самоуправляемый трактор

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Американская Deere & Co., крупнейший в мире производитель сельхозоборудования, разработала полностью самоуправляемый трактор, предназначенный для крупных сельскохозяйственных производств.

Самоуправляемый трактор, представленный на проходящей в Лас-Вегасе международной выставке потребительской электроники, робототехники и мобильных технологий CES 2022, создан на базе машин Deere серии 8R. Существующие тракторы этой серии могут быть модернизированы за счет установки на них системы автономного управления, сообщила компания.

Deere планирует начать продажи самоуправляемых тракторов позднее в этом году.

Это не первый в мире полностью автономный трактор, отмечает The Wall Street Journal. Существующие менее крупные версии самоуправляемых тракторов используются хозяйствами, специализирующимися на отдельных видах культур.

Применение технологии автономного управления для более крупных тракторов только начинается и обещает стать очень актуальным, заявил руководитель службы исследований в сфере сельского хозяйства International Data Corp. (IDC) Арон Кори.

Акции Deere прибавляют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 8,3%.