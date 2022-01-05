Протестующие разгромили терминал аэропорта Алма-Аты и Duty Free

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В аэропорту Алма-Аты сообщили, что захватившие этот аэропорт протестующие разгромили внутренний терминал и Duty Free.

"Ориентировочно в 20:30 по местному времени митингующие захватили аэропорт в Алма-Аты. Они прорвались на территорию аэропорта, разгромили внутренний терминал и Duty Free. Пассажиров успели вывести через склад временного хранения. Сотрудников также успели вывести", - сообщил "Интерфаксу-Казахстан" сотрудник аэропорта.

По его словам, один из бортов приземлился уже после того, как аэропорт был захвачен. Пассажиров этого борта служащие аэропорта выводили в темноте.

Ранее в среду информационный портал Orda.kz сообщил, что работа аэропорта Алматы парализована протестующими, он захвачен и прекратил функционировать.