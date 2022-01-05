СМИ сообщили о захвате протестующими аэропорта Алма-Аты

Международный аэропорт "Алматы" Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Работа аэропорта Алма-Аты парализована протестующими, он прекратил функционировать, сообщил информационный портал Orda.kz.

"Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолеты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: "Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет", - сообщил портал Orda.kz со ссылкой на блогера Алишера Еликбаева.

По данным портала, Еликбаев находится в гостинице возле аэропорта, он должен был вылететь в полночь.

Массовые волнения в Казахстане

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на юго-западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Токаев ввел в столице страны Нур-Султане, городе республиканского значения Алма-Ате, а также в Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.