Режим ЧП введен на всей территории Казахстана

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Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайного положения введен на две недели на всей территории Казахстана, сообщил в среду государственный телеканал "Хабар 24".

По данным телеканала, ограничения будут действовать до 19 января.

"Они введены в связи с обострением ситуации, для обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка", - сообщил "Хабар 24".

Ранее президент Казахстана ввел режим ЧП в Алма-Ате, Нур-Султане, Мангистауской и Алматинской областях.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть пострадавшие.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с сегодняшнего дня возглавляет Совет безопасности республики, которым ранее руководил бывший глава государства Нурсултан Назарбаев.