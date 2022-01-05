В Думе сочли, что кризис в Казахстане случился из-за ошибок властей

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Обострение ситуации в Казахстане стало следствием ошибок руководства страны, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Данная ситуация стала следствием ряда ошибок руководства Казахстана. Я не сомневаюсь в этом. Совершенно очевидно, что нельзя было повышать цены (на сжиженный газ - ИФ) до такого уровня", - сказал Калашников "Интерфаксу" в среду.

Вместе с тем, он выразил уверенность, что "это можно исправить, если президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с правительством проявят не просто твердость, но кроме того, еще и примут какие-то исчерпывающие меры, возьмут в целом под контроль экономическую ситуацию, урегулируют цены в интересах людей".

"Сейчас они должны действовать в этом ключе: людей успокоить, решить ряд вопросов, тем более, Казахстан - богатая страна", - отметил глава комитета.

Также, он считает, что "в данной ситуации, конечно, нужно обуздать аппетиты олигархов, которые там прячутся, в том числе и за некоторыми политиками".

Кроме того, "обещание Токаева действовать максимально жёстко, пойдёт на пользу урегулированию ситуации", сказал Калашников.

В среду Токаев заявил, что с сегодняшнего дня возглавляет Совет безопасности республики, которым ранее руководил бывший глава государства Нурсултан Назарбаев. "Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко", - сказал Токаев, его обращение транслировал государственный телеканал "Хабар 24".

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть пострадавшие.

На всей территории Казахстана на две недели ввели режим чрезвычайного положения.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.