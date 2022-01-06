Торговые сети Казахстана оценили ущерб от действий мародеров в $57 млн

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Ущерб от действий мародеров, по предварительным данным, составил порядка 25 млрд тенге (около $57 млн), сообщили в четверг в Союзе торговых сетей Казахстана.

По информации союза, точный ущерб ритейлеров в республике пока установить сложно, просчеты будут уточняться.

По предварительным данным, в Алма-Ате и регионах Казахстана пострадали 23 магазина Magnum, 12 из них были разграблены, 11 - повреждены. Общий предварительный ущерб около 8,5 млрд тенге. Пострадало 14 магазинов бытовой техники "Технодом" в Алма-Ате и Талдыкоргане, сумму ущерба оценивают в 5,5 млрд тенге. Ограблены 11 магазинов Sulpak в Алма-Ате на 5,14 млрд тенге и 7 магазинов Alser в Алма-Ате на 1 млрд тенге.

Торговые сети "Спортмастер" и "Остин" оценили ущерб в 3 млрд, пострадало 20-25 магазинов в Уральске, Алма-Ате, Шымкенте. От действий мародеров также пострадали в Алма-Ате восемь магазинов парфюмерии и косметики Mon Amie, где только подсчитывают ущерб, в Алма-Ате, "Интертоп", "Эврика" с ущербом в 50 млн тенге, 11 магазинов Kimex/Gracie на 1 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате и других регионах Казахстана продолжают орудовать банды мародеров, которые разрушают отделения банков, кафе, рестораны, магазины и крупные торговые дома.