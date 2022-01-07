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Нацбанк Казахстана заверил, что в стабильных регионах хватает наличных

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В регионах Казахстана со стабильной обстановкой в банкоматах достаточно наличных денег, сообщил Национальный Банк республики в своем телеграм-канале.

Регулятор уточнил, что банки второго уровня обеспечили "достаточный объем наличных денег в банкоматах в отдельных регионах страны со стабильной обстановкой" по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

Токаев 6 января поручил финрегуляторам обеспечить восстановление стабильной работы банков после стабилизации ситуации.

Нацбанка также сообщил, что восстановлен доступ к банковским мобильным приложениям двух крупных банков второго уровня - Народного банка и KASPIBANK. Их сервисы доступны клиентам без подключения к интернету по всей стране при наличии мобильной связи. Через эти приложения клиенты банков смогут расплачиваться и проводить мобильные переводы. Продолжается работа по восстановлению мобильных приложений других банков второго уровня.

2 января в Жанаозене начались протесты против резкого повышения цен на сжиженный газ. Протесты расширились на всю страну и получили политический характер, но затем переросли в беспорядки, стычки с силовиками и мародерство. 5 января президент отправил в отставку правительство и отдельных силовиков, возглавил Совет безопасности Казахстана вместо первого президента Нурсултана Назарбаева. Повышение цен на газ было временно отменено. В стране был введен режим ЧП и отключен интернет и мобильная связь. Работа всех банков страны была приостановлена 6 января.

Минэнерго страны 7 января сообщило, что на юге и западе Казахстана ограничена продажа топлива на АЗС, поскольку из-за отключения интернета невозможны расчеты за заправку, а также из соображений безопасности.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Нацбанк Казахстана Казахстан Касым-Жомарт Токаев Минэнерго

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