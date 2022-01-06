Мародеры в Алма-Ате напали на офисы пяти телеканалов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Мародеры в Алма-Ате напали на офисы пяти телеканалов, сообщил в четверг гостелеканал "Хабар 24".

По его данным, нападению подверглись здания каналов МИР, Казахстан, Хабар, Евразия и КТК.

Отмечается, что во время нападения пострадал один сотрудник телеканала Казахстан.

Ранее "Хабар 24" сообщил, что число погибших сотрудников правоохранительных органов в Алма-Ате увеличилось до 13.

В четверг первый замглавы Минздрава Казахстана Ажар Гиният заявила, что в результате протестов в республике пострадали уже более тысячи человек.

Ситуация в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство.

Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие в преодолении террористической угрозы.

В стране введен режим чрезвычайного положения.

В четверг в секретариате ОДКБ заявили, что в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы. В состав сил вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.