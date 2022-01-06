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Узбекистан отменил все ближайшие авиарейсы в Казахстан

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways отменила с 8 января рейсы в города Казахстана, сообщает в четверг пресс-служба перевозчика.

"АО Uzbekistan Airways сообщает об отмене рейсов в Нур-Султан, Алматы, Актобе, Актау с 8 по 13 января 2022 года по техническим причинам в аэропортах назначения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, отменены рейсы из Ташкента в Нур-Султан, а также из Ташкента и Самарканда в Алма-Ату, из Нукуса в Актобе и Ургенча в Актау.

Как сообщалось, компания Uzbekistan Airways отменила 5 января рейс Ургенч-Актау и 6 января - Ташкент - Алма-Ата и Нукус - Актобе.

Ранее гостелеканал "Хабар 24" передал, что аэропорты Алма-Аты, Актау и Актобе закрыты в Казахстане.

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