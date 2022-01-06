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В Казахстане закрыли аэропорты Алма-Аты, Актау и Актобе

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Аэропорты Алма-Аты, Актау и Актобе закрыты в Казахстане, сообщил четверг гостелеканал "Хабар 24".

По данным телеканала, аэропорт в столице работает в штатном режиме.

5 января аэропорт Алма-Аты был захвачен митингующими, здание разгромили. Вечером того же дня в результате спецоперации аэропорт был освобожден.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране и столкновения с силовиками. Число пострадавших насчитывает более тысячи, есть погибшие.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 06 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан

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