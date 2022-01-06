Ближневосточные авиаперевозчики отменили рейсы в Казахстан

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Ближневосточные авиакомпании Flydubai, Air Arabia и Jazeera Airways отменили запланированные на четверг рейсы в Алма-Ату из-за ситуации в Казахстане, сообщают СМИ со ссылками на объявления авиаперевозчиков.

Авиакомпания Emirates airlines пока не ответила на вопросы журналистов о своих планах.

Ранее пресс-служба международного аэропорта Алма-Аты сообщала о прекращении его работы в связи с захватом воздушной гавани толпой протестующих 5 января.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании в среду заявил о захвате "террористическими бандами" аэропорта Алма-Аты, пяти самолетов, в том числе иностранных бортов. По словам президента, в городе орудуют террористические банды, прошедшие международную подготовку.

Тем временем, как следует из онлайн-табло аэропорта Нур-Султана, ближайшие рейсы в Алма-Ату, Стамбул, Москву, Актобе отменены.

Ситуация в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.