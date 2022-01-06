Армения разрешила задействовать в Казахстане подразделение ВС из состава ОДКБ

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Правительство Армении разрешило подразделению ВС республики участвовать в миротворческой миссии в Казахстане.

"Учитывая решение ОДКБ от 6 января, разрешить подразделению ВС Армении, вовлеченному в миротворческой группе стран ОДКБ, принять участие в миротворческой миссии в Казахстане в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ", - говорится в решении правительства Армении.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. Казахстан в обращении в ОДКБ о помощи назвал происходящее в стране "вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа", сообщили в пресс-службе ОДКБ.