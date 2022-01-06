Прокуратура Казахстана заявила, что участникам беспорядков может грозить пожизненный срок

Протесты против роста цен на сжиженный газ в Казахстане Фото: Ahmet Atak/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовные дела в рамках расследования беспорядков, виновным грозит наказание от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения с лишением гражданства, сообщил гостелеканал "Хабар 24".

"Генеральной прокуратурой Казахстана заведены уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, досудебные расследования начаты и по совершению актов терроризма. Для этого по поручению президента Казахстана в стране создана межведомственная следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении телеканала.

В информации отмечается, что "наказание по этим статьям уголовного кодекса предусматривают от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства". Генпрокуратура сообщила, что в настоящее время проводится сбор и фиксация следов преступлений.

"Просим население сохранить имеющиеся на видео, камерах телефонов записи совершенных правонарушений", - сообщил представитель Генпрокуратуры.

Ранее МВД Казахстана сообщило о контроле над всеми зданиями госорганов Алма-Аты. Официальный представитель коменданта города заявил, что у здания управления полиции Алмалинского района Алма-Аты уничтожены террористы. По данным МВД Казахстана, при обеспечении порядка в стране погибли 18 силовиков, 748 пострадало. Полиция задержала в ходе беспорядков в Казахстане 2 298 человек.