МВД Казахстана сообщило о гибели 18 силовиков

В Алма-Ате Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Число погибших силовиков в Казахстане увеличилось до восемнадцати, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.

"При обеспечении правопорядка, пресечении преступлений и правонарушений, защите безопасности граждан погибло 18 сотрудников силовых структур, пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, полиция задержала в ходе беспорядков в Казахстане 2 298 человек.

Как заявили в МВД Казахстана, обстановка в Алма-Ате останется наиболее сложной по республике.

"В столице Казахстана, Шымкенте, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей обстановка стабильная. Наиболее сложная обстановка остается в Алматы, где вооруженными лицами были захвачены и частично разгромлены ряд помещений государственных органов, финансовых организаций, телекомпаний, объектов торговли", - рассказали в ведомстве.

По данным МВД, в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях перекрыто несколько участков автодорог и один железнодорожный путь.

В ведомстве сообщили, что в регионах усилено патрулирование нарядов полиции и Национальной гвардии, выставлены блокпосты, ведется задержание нарушителей правопорядка, установление и задержание преступников, "а в случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие - их уничтожение".