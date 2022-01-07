Интернет появился в Нур-Султане

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - У жителей столицы в 9 утра заработал интернет, передал в пятницу корреспондент агентства "Интерфакс".

Жители Нур-Султана отмечают, что пока соединение нестабильное, часто прерывается. Доступ есть не ко всем ресурсам сети. Сотовая связь по-прежнему работает с перебоями.

В последний раз интернет в столице включался 6 января в период с 17.00 до 19.30. В четверг гостелеканал "Хабар 24" сообщил, что в Казахстане временно ограничен доступ в интернет в целях обеспечения безопасности.