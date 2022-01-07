Террористы забаррикадировались в здании телеканала "Мир" в Алма-Ате

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В здании телеканала "Мир" в Алма-Ате забаррикадировались террористы, сообщает в эфире госканалов комендатура Алматы.

"Террористы забаррикадировались в здании телеканала "Мир" на площади Республики в Алматы", - сообщает в эфире госканалов комендатура Алма-Аты.

Как сообщалось, зачистка города от бандформирований продолжается. Известно, что 26 человек ликвидированы, 18 ранены, более 3 тыс. задержаны. Казахстанцы начали объединятся в народные дружины для охраны правопорядка.