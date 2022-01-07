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Интернет по-прежнему недоступен в столице Казахстана и Алма-Ате

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Жители столицы Казахстана и в Алма-Ате по-прежнему испытывают трудности с доступом в интернет, передает корреспондент "Интерфакс-Казахстан".

В четверг гостелеканал "Хабар 24" сообщил, что в Казахстане временно ограничен доступ в интернет в целях обеспечения безопасности. К вечеру четверга доступ в интернет был восстановлен, но через два часа интернет в Алма-Ате и столице Казахстана вновь пропал.

Утром в пятницу доступ к интернету так и не восстановлен. Сообщения, отправленные через мессенджеры из-за рубежа, по-прежнему не доходят до получателей на территории Казахстана.

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