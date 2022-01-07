Казахстанцы объединяются в народные дружины для охраны правопорядка

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В регионах Казахстана активисты объединяются в народные дружины для обеспечения общественного порядка, сообщили в эфире гостелеканала 24kz.

Так, по сообщениям местных властей в Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях минувшей ночью беспорядков не было, ситуация находится под контролем. В Туркестанской области к обеспечению правопорядка подключились гражданские активисты, ситуация по заверениям местных властей там тоже под контролем. Работает оперативный штаб из числа представителей правоохранительных органов.

Для жителей Карагандинской области открыли горячую линию по всем вопросам, касающимся текущей ситуации. В Акмолинской области созданы народные дружины по инициативе общественников, они также помогают в обеспечении общественного порядка. В дружины вошли спортсмены, ветераны вооруженных сил и представители общественных организаций.

В Шымкенте после погромов сильно пострадали объекты инфраструктуры. В городе создан оперативный штаб.

В Атырауской области к вечеру 6 января основная группа протестующих самостоятельно покинули городскую площадь, оставшихся задержали за нарушение режима ЧП. Сейчас обстановка в регионе стабилизируется.

Между тем в Кызылординской области ситуация по-прежнему остаётся напряженной. От террористических банд в Кызылорде (адмцентр Кызылординской области) пострадали несколько зданий, в том числе областной акимат и здание филиала партии "Nur Otan", на улицах города десятки сгоревших машин, разгромлены магазины и кафе. Антитеррористическая операция продолжается.

В Алматы также продолжается зачистка улиц от бандформирований. По данным МВД, террористы оказываются сопротивление силовым структурам.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в результате массовых протестов задержаны порядка 3 тыс. человек, ликвидированы 26 преступников, еще 18 ранены.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. На территории страны ввели чрезвычайное положение.

Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.