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В Казахстане в ходе спецопераций задержано свыше 3 тыс. человек

В Казахстане в ходе спецопераций задержано свыше 3 тыс. человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Казахстане в ходе спецопераций задержано свыше 3 тыс. человек, ликвидировано 26 преступников, еще 18 ранены, сообщила пресс-служба МВД республики.

"В настоящее время задержано более 3 тысяч человек, ликвидировано 26, еще 18 ранены", - сообщили в МВД.

Все здания акиматов в Казахстане в настоящее время освобождены и взяты под охрану правоохранительных органов, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в МВД.

"По республике все акиматы освобождены в настоящее время, взяты под охрану правоохранительных органов", - сообщили в МВД.

Ранее генпрокуратура Казахстана возбудила уголовные дела в рамках расследования беспорядков, виновным грозит наказание от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения с лишением гражданства.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Казахстан

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