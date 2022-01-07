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На въезде в Нур-Султан пресекли факты незаконного ввоза оружия

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - На одном из въездов в столицу Казахстана Нур-Султан силовики пресекли незаконный ввоз оружия, задержано несколько микроавтобусов с выходцами из южного Казахстана, сообщили в эфире гостелеканала 24k.

"За минувшую ночь удалось пресечь несколько фактов незаконного ввоза в столицу оружия, в том числе огнестрельного. Сколько точно подобных фактов было, силовики ответить затруднились. Более подробная информация появится в ближайшее время. Также, по их словам, удалось остановить несколько микроавтобусов, которые были заполнены людьми. Это было молодые люди и выходцы из южных регионов республики, какие цели они преследовали, по словам полицейских, люди сказать не смогли. Они были задержаны", - сказал корреспондент в прямом эфире гостелеканала 24kz.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Казахстан Нур-Султан

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