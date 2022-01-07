На границе Киргизии и Казахстана два КПП приостановили работу

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Два из семи контрольно-пропускных пункта (КПП) на киргизско-казахстанской границе приостановили свою работу, сообщает пресс-служба Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии в пятницу.

"По инициативе казахстанской стороны в связи с неисправностью Единой информационной системы Казахстана пункты пропуска "Кен-Булун - автодорожный" и "Токмок-автодорожный", дислоцированные на киргизско-казахстанском участке госграницы в Чуйской области, с 7 января временно приостанавливают пропуск лиц и транспортных средств", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, остальные пункты пропуска на киргизско-казахстанском участке госграницы - "Ак-Жол-автодорожный", "Ак-Тилек - автодорожный", "Чалдыбар - автодорожный" в Чуйской области, "Чон-Капка - автодорожный" в Таласской области и "Каркыра-автодорожный" в Иссык-Кульской области - продолжают функционировать в штатном режиме с учетом существующих ограничений, связанных с COVID - 19.