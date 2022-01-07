Журналисты казахстанского телеканала попали под обстрел в Алма-Ате

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Журналисты казахстанского телеканала "Алматы" попали под обстрел в Алма-Ате, подтвердили агентству "Интерфакс-Казахстан" в акимате города.

"Журналисты попали под обстрел в центре города", - сообщили в акимате. Остальные подробности произошедшего в мэрии комментировать не стали.

Ранее интернет-портал "Orda.kz" сообщил, что сотрудники телеканала "Алматы", попавшие под обстрел, направлялись в городской акимат. По сообщению анонимного источника СМИ, их пригласил акимат для съёмки видеообращения акима города Бакытжана Сагинтаева к горожанам "после очистки внутри акимата".

Съёмочная бригада попала под обстрел около 23.00 у резиденции президента, которая находится вблизи здания акимата.

"Погиб водитель. Ранения получил журналист, его госпитализировали. Оператор обошёлся без травм", - пишет "Orda.kz".