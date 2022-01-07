Лукашенко призвал вернуть Украину "в лоно настоящей веры"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что взял курс на сохранение суверенитета и одновременно сближение с соседями, в том числе Россией и Украиной. Он сказал это, посещая в Рождество храм в Минске, и призвал вернуть Украину в лоно истинной церкви. Его цитирует "БелТА" со ссылкой на пресс-службу президента.

"Нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести: автокефалию, раскол нашей Церкви, и так далее и тому подобное. Вы это все знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей", - подчеркнул Лукашенко.

Он также сказал, что ужесточил курс на сохранение независимости Белоруссии, "чтобы мы были государством, "но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями".

"Кто это? Это Россия, это Казахстан, это Украина. Неважно, что там происходит сегодня. Там народ обездолен до крайности. Так долго продолжаться не может", - заявил президент.

В этом же выступлении он заявил об иностранном вмешательстве в дела Казахстана и назвал беспорядки в этой стране одной из попыток оказать давление на Россию через удары по ее соседям.

11 октября 2018 года Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров неканонических православных церквей на Украине. В ответ Синод Московского патриархата объявил о разрыве отношений с Константинополем.

15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей подписал 5 января 2019 года томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), вскоре его подписали и члены синода Вселенского патриархата.