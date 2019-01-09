Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Члены синода Вселенского патриархата, проходящего на Фанаре в Стамбуле в среду, подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает украинский телеканал ТСН.

"Отныне документ окончательно оформлен. На протяжении нескольких дней он вернется в Украину", - говорится в сообщении, проиллюстрированном фотографией с церемонии подписания.

Как сообщалось, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины митрополит Епифаний получил свиток томоса из рук Вселенского патриарха Варфоломея 6 января в Стамбуле. Патриарх Варфоломей подписал томос 5 января.

7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор в Киеве.

После этого томос был возвращен в Стамбул для подписи всеми членами синода Вселенского патриархата, который традиционно собирается 9 числа каждого месяца.

Представитель пресс-службы ПЦУ священник Иван Сидор заявил, что томос об автокефалии будет возвращен на Украину безотлагательно после подписи участниками синода, после чего уже постоянно будет находиться в Киеве. При этом он отметил, что документ действителен после подписи Вселенским патриархом, "но, согласно процедуре, там также должны быть подписи тех архиереев, которые принимают участие в синоде Константинопольского патриархата".

Ранее в Московском патриархате заявляли, что православные церкви отказались признавать итоги собора в Киеве. В минувшую субботу в РПЦ также назвали подписанный в Стамбуле томос бумагой, не обладающей никакой канонической силой.

Как стало известно 5 января, томос предусматривает, что кафедра ПЦУ будет находиться в Киеве, но церковь не сможет ставить епископов и основывать приходы за пределами Украины.

15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии президента Украины Петра Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя.

Митрополит Епифаний (в миру - Сергей Думенко, 1979 года рождения) до собора являлся митрополитом Переяславским и Белоцерковским Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь.