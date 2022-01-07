Лукашенко назвал события в Казахстане попыткой утопить в крови Россию

Он считает, что имело место иностранное вмешательство в дела Казахстана и попытка отделить юг страны

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает события в Казахстане нападением иностранных боевиков и очередной попыткой атаковать постсоветские государства по периметру России для давления на Москву. Его цитирует "БелТА".

"Им нужно утопить в крови Россию, - объяснил он. - Еще раз повторяю: если рухнет Россия, то мы даже не заметим, где мы окажемся. Через нас просто перешагнут. Как я говорю, в жерновах перемелют и выплюнут. Поэтому чего бы ни стоило, нам нужно сохранить центр нашей цивилизации, центр нашего православия и не только. Те земли, которые сегодня находятся в составе Российской Федерации. Вот и вся философия. Я хочу, чтобы вы это понимали".

Он выразил крайнюю обеспокоенность в связи с происходящим в Казахстане, где "бедствует народ" и заполыхали крупные города.

"У нас есть соответствующие военизированные подразделения, которые в резерве находились несколько лет, обучались. Это миротворческие силы, которые вместе с нашей братской Россией были переброшены в Алматы. Наши ребята сегодня вместе с россиянами пытаются сблизить позиции сторон", - заявил Лукашенко.

"Мы это переживали. И я всегда предупреждал: как только мы допустим какую-то трещину, туда хлынет вода. Свято место пусто не бывает. Так и произошло в Казахстане. Этим воспользовались иностранные бандюги и ринулись, прежде всего, в процветающий юг, - цитирует его "БелТА". - Вы скоро увидите. Это была и есть попытка иностранного вмешательства. Сейчас надо разобраться, кто за этими бандитами стоит".

Он предположил, что целью нападения было отрезать юг Казахстана. Он также отметил, что есть жертвы с обеих сторон.

"Там отрезают голову полицейским, омоновцам и военнослужащим. Значит, уже черты террористических организаций, которые засветились и в Афганистане, и в Сирии, и в Ираке", - добавил президент.

Лукашенко заверил, что белорусские миротворцы отправились в Казахстан не воевать, а остановить братоубийственную войну.

"Мы не воюем ни за кого. Там всего лишь одна рота наших военнослужащих-миротворцев. Это миротворческие силы. Мы проинформировали ООН, что мы будем помогать наладить мир. Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать. Мы - люди мирные. И наши военнослужащие также мирные люди. Мы пришли туда для того, чтобы помочь им", - подчеркнул он.

Ранее в администрации президента Казахстана заверяли, что миротворцы ОДКБ не будут участвовать в боевых действиях и стрелять по людям. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил участие иностранцев в беспорядках в стране, и заявил, что переговоров с ними не будет.