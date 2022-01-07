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Столтенберг сообщил о наращивании группировки ВС РФ у границ Украины

Столтенберг сообщил о наращивании группировки ВС РФ у границ Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе
Фото: Olivier Hoslet/EPA-EFE/Vostock-photo

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Россия продолжает постепенно наращивать силы близ границ Украины, заявил на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он сказал это после внеочередной встрече в Брюсселе глав МИД стран-участниц альянса.

"Наращивание сил не прекратилось, оно продолжается. Идет постепенное усиление, с большим количеством сил, большими возможностями", - сказал он.

По его мнению, в этой ситуации диалог с Россией особенно важен.

"Сегодня министры подчеркнули, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и высокую цену для России. Союзники продолжают поддерживать Украину, мы полностью поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность, и мы предоставляем политическую и практическую поддержку", - сказал Столтенберг.

"Мы готовы помогать, но нужно понимать, что речь идет о ценном партнере, а не о союзнике", - добавил он от имени альянса.

При этом Столтенберг раскритиковал точку зрения о том, что Украина может быть угрозой для России. "Говорить о том, что Украина - угроза для России - это то же самое, что вывернуть проблему наизнанку", - заявил он.

"Украина - это суверенная, независимая нация, и, конечно, Украина имеет право защищать себя. Это право закреплено в Хартии ООН. Когда Украине угрожают, все понимают, что Украина активизирует свои усилия, чтобы иметь возможность защищать себя. И союзники по НАТО предоставляют поддержку Украине, чтобы позволить Украине пользоваться правом защищать себя, - сказал генсек НАТО и добавил, что Россия оккупировала часть украинской территории и продолжает дестабилизировать Донбасс. - Поэтому одним из посланий на встрече сегодня была необходимость предоставлять поддержку Украине различными способами".

НАТО Йенс Столтенберг Украина

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