НАТО проведет внеочередное заседание из-за роста числа военных РФ у границ Украины

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Североатлантический совет собирается на внеочередное заседание, чтобы обсудить наращивание военной мощи России у границ с Украиной.

Как сообщает во вторник пресс-служба НАТО, заседание пройдет в виртуальном формате в пятницу, 7 января.

"Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал его снизить напряженность обстановки вблизи Украины. Байден предупредил его о готовности Вашингтона и его союзников принять решительные меры в случае нападения России на Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министры иностранных дел ("Бухарестской девятки" - ИФ) 3 января обсудили дестабилизирующее наращивание военной мощи РФ вдоль украинской границы. Они признали необходимость единой, открытой и решительной позиции НАТО для коллективной обороны союзников.