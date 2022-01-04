Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

НАТО проведет внеочередное заседание из-за роста числа военных РФ у границ Украины

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Североатлантический совет собирается на внеочередное заседание, чтобы обсудить наращивание военной мощи России у границ с Украиной.

Как сообщает во вторник пресс-служба НАТО, заседание пройдет в виртуальном формате в пятницу, 7 января.

"Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал его снизить напряженность обстановки вблизи Украины. Байден предупредил его о готовности Вашингтона и его союзников принять решительные меры в случае нападения России на Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министры иностранных дел ("Бухарестской девятки" - ИФ) 3 января обсудили дестабилизирующее наращивание военной мощи РФ вдоль украинской границы. Они признали необходимость единой, открытой и решительной позиции НАТО для коллективной обороны союзников.

Украина НАТО

Новости по теме

Новости

Церемонию "Грэмми" могут перенести второй год подряд из-за коронавируса

Церемонию "Грэмми" могут перенести второй год подряд из-за коронавируса

Цены на газ в Европе снова превысили $1000 за тысячу кубометров

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

В Алматы из-за угрозы протестов перекрыли площадь Республики

Работники автопарка в Актау присоединились к митингу против роста цен на газ

Пандемия коронавируса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 292,5 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 292,5 млн

В Мангистауской области Казахстана могут ввести лимиты на отпуск газа физлицам

Американские медики фиксируют рост темпов распространения COVID-19 в стране

Блинкен и Чавушоглу обсудили координацию действий США и Турции в связи с ситуацией вокруг Украины

Полиция на западе Казахстана начала окружать протестующих

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });