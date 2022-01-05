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Боррель предупредил об "огромных последствиях" любой военной агрессии против Украины

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Любая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену, заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Наш главный интерес, наша главная обеспокоенность, наша главная цель - попытаться деэскалировать напряженность через эти переговоры и другие, которые последуют. Но также через сильную поддержку и твердую позицию по поддержке Украины. Эти вещи должны идти рука об руку. Желание снизить напряженность через диалог, чтобы избежать усиления напряженности, искать решения, но с твердой поддержкой и сильной приверженностью, что любая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену", - сказал Боррель на брифинге в Луганской области в среду.

Он подчеркнул, что в ЕС происходит координация с НАТО и другими партнерами-единомышленниками ради деэскалации и полной имплементации Минских соглашений.

По его словам, конфликт на границах Украины - на пороге того, чтобы углубиться, и растет напряженность в отношении европейской безопасности в целом.

"Россия накапливает войска и оружие в очень необычной манере вокруг границы Украины. И этот процесс произошел очень быстро. Позвольте напомнить, что прошлым летом, пару месяцев назад, когда президент Байден впервые посетил Европу, первоочередной причиной обеспокоенности был Китай. И когда президент Байден и президент Путин встретились в Женеве, считалось, что США и Россия находились в процессе налаживания коммуникации. Но сейчас все отличается", - указал Боррель.

Он отметил, что "нет безопасности в Европе без безопасности Украины". "Ясно, что любые дискуссии о европейской безопасности, должны включать ЕС и Украину. Любые дискуссии об Украине должны включать Украину, прежде всего. Говорить о безопасности в Европе невозможно без консультаций и участия европейцев. Поэтому мы в сильной координации с США, НАТО и другими странами-единомышленниками, и это объясняет, кроме желания выразить нашу поддержку Украине, мое присутствие здесь сегодня", - сказал Боррель.

Ранее он прибыл в Донбасс, чтобы, по его словам, еще раз подчеркнуть полную поддержку ЕС независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины, а также чтобы вместе работать над деэскалацией конфликта.

"Мы видим сейчас не только необычное наращивание войск вдоль украинской границы, но также было представлено два соглашения, в которых Россия говорит о безопасности в Европе. Но мы больше не живем во времена Ялты. Разграничение сфер влияния - это уже не вопрос 2021-2022 гг. Безопасность в Европе и безопасность в Украине, потому что Украина - это часть Европы, - это то, что прежде всего касается украинцев и европейцев", - заявил Боррель.

Жозеп Боррель Украина ЕС

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