Иран начал платить компенсации семьям погибших в сбитом украинском Boeing

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Министерство транспорта Ирана сообщило, что начало выплачивать компенсации родственникам людей, которые погибли в украинском пассажирском самолете, который в январе 2020 года сбили иранские ПВО.

В иранском управлении гражданской авиации отметили, что "некоторые семьи получили сумму в $150 тысяч". Там добавили, что это не значит, что семьи погибших больше не имеют права добиваться других компенсаций через суды. В частности, такие попытки были предприняты в Канаде.

Иранские военные 8 января 2020 года по ошибке сбили Boeing 737 Международных авиалиний Украины, который вылетел из Тегерана в Киев. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди погибших были граждане Украины, Ирана и Канады, а также еще нескольких стран.

В мае 2021 года суд Онтарио признал катастрофу терактом.